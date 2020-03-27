Коронавирус
ИзвестияМишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу
Первые льготные займы для малого и среднего бизнеса начнут выдавать уже на следующей неделе. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина было озвучено в пятницу, 27 марта.
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Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей
Вести.Ru27 марта в 15:02
Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат начнут давать на следующей неделе
Российская газета27 марта в 09:02
Льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия получат на следующей неделе
Интерфакс27 марта в 08:39
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