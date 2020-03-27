Первые льготные займы для малого и среднего бизнеса начнут выдавать уже на следующей неделе. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина было озвучено в пятницу, 27 марта.

Единоборства Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Общество Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Футбол «Манчестер Сити» подозревает «Арсенал» в организации заговора «Манчестер Сити» провел свое расследования после того, как ряд клубов АПЛ обратились в CAS с требованием отстранить «горожан» от участия в еврокубках, утверждает Mirror.

Футбол Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.

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Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

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Общество Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.