Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Общество Кинотеатры обвинили стриминговые сервисы в хайпе на карантине Стриминговые сервисы использовали сообщения о введении карантина для вернувшихся из-за границы россиян в маркетинговых целях и предоставили бесплатный доступ к фильмам на своих платформах.

Экономика Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Футбол Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.

Общество Канада объявила о закрытии границ Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.

Политика Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы».

Общество В Рособрнадзоре оценили возможность переноса сроков ЕГЭ Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Финансы Попытка США отсрочить новый кризис провалилась Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.