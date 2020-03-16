Коронавирус
РИА НовостиРоссия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса
Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
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С 17 марта ряд образовательных учреждений региона переходят на дистанционную форму обучения.
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Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Общество
Кинотеатры обвинили стриминговые сервисы в хайпе на карантине
Стриминговые сервисы использовали сообщения о введении карантина для вернувшихся из-за границы россиян в маркетинговых целях и предоставили бесплатный доступ к фильмам на своих платформах.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Экономика
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики
Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
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Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
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Игры
Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»
В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Футбол
Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ
Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Общество
Канада объявила о закрытии границ
Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.
Политика
Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию
Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала обращение против внесения поправок в Конституцию России.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Общество
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
Политика
Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина
Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Происшествия
В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Общество
Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу
В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы».
Общество
В Рособрнадзоре оценили возможность переноса сроков ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Финансы
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".