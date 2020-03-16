Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

Кино Пандемия коронавируса обрушила американский кинопрокат Что, в принципе, ясно уже на первых имеющихся примерах: прошедший уикэнд американские кинотеатры заканчивают с худшими показателями за последние более чем двадцать лет.

Футбол Федун призвал досрочно завершить чемпионат России Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса не стоит продолжать нынешний чемпионат России.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

Кино Съемки «Фантастических тварей 3» отменены из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. отказалась от съемочного графика фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Deadline.

Хоккей КХЛ на неделю приостановила Кубок Гагарина Сегодня вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.

Общество Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.