Коронавирус
РИА НовостиРоссия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»
32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Кино
Пандемия коронавируса обрушила американский кинопрокат
Что, в принципе, ясно уже на первых имеющихся примерах: прошедший уикэнд американские кинотеатры заканчивают с худшими показателями за последние более чем двадцать лет.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Футбол
Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса не стоит продолжать нынешний чемпионат России.
Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Общество
Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс
Представитель объединенной киносети отметил, что киносеть будет контролировать количество реализуемых билетов как в кассах кинотеатров, так и проданных через онлайн-сервисы.
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» отменены из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. отказалась от съемочного графика фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Deadline.
Хоккей
КХЛ на неделю приостановила Кубок Гагарина
Сегодня вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса
Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Губернатор Радаев возглавил корсовет по противодействию коронавирусу
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о создании координационного совета по противодействию коронавирусу.
Космос
Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики
Экономика
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.