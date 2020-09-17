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Мишустин объяснил необходимость налоговых изменений в России

Повышение налогов в России необходимо для обеспечения доходов бюджета, чтобы власти могли исполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, федеральный бюджет — это документ "не о цифрах, а о людях".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новостивчера в 07:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ruвчера в 11:35
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ruвчера в 08:18
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газетавчера в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ruвчера в 08:13
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:05
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВвчера в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новостивчера в 07:53

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
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Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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