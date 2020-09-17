Мишустин объяснил необходимость налоговых изменений в России
Смотрите также
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Новый адвокат Ефремова попросил для актера условный срок
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
Задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края
Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»
Российские артисты записали клип с цитатой Лукашенко
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак
Мишустин заявил, что РФ удалось «пройти по острию» на фоне пандемии
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Новый адвокат Ефремова попросил для актера условный срок
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Повышение налогов в России необходимо для обеспечения доходов бюджета, чтобы власти могли исполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, федеральный бюджет — это документ "не о цифрах, а о людях".В источнике
С чего всё началось
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
Подробнее о событии