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Мишустин объяснил необходимость налоговых изменений в России

Повышение налогов в России необходимо для обеспечения доходов бюджета, чтобы власти могли исполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, федеральный бюджет — это документ "не о цифрах, а о людях".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
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Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru16 сентября в 11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online16 сентября в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru16 сентября в 08:13
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета16 сентября в 08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru16 сентября в 08:18
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВ16 сентября в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости16 сентября в 07:53

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
РИА Новостивчера в 11:45
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
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Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы».
Собеседник16 сентября в 03:48
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05