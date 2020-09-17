Мишустин объяснил необходимость налоговых изменений в России
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Повышение налогов в России необходимо для обеспечения доходов бюджета, чтобы власти могли исполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, федеральный бюджет — это документ "не о цифрах, а о людях".В источнике
С чего всё началось
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
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