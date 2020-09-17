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Мишустин объяснил необходимость налоговых изменений в России

Повышение налогов в России необходимо для обеспечения доходов бюджета, чтобы власти могли исполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, федеральный бюджет — это документ "не о цифрах, а о людях".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
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Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru16 сентября в 11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online16 сентября в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru16 сентября в 08:13
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета16 сентября в 08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru16 сентября в 08:18
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВ16 сентября в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости16 сентября в 07:53

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку

Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
REGNUMвчера в 08:50
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Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
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США ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2»

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Infox.ruвчера в 15:36
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10