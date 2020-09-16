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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
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Комсомольская правда

Вопрос дня: Кому бы вы повысили налоги, а кому снизили?

Комсомольская правда18:03
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru16 сентября в 11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online16 сентября в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru16 сентября в 08:13
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета16 сентября в 08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru16 сентября в 08:18
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости16 сентября в 07:53

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Боярский сомневается, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал популизмом слова генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, заявившего, что «красно-белые» собираются «бросить перчатку» петербургскому коллективу в новом сезоне.
Боярский сомневается, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул
RT на русском18:59
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Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.
RT на русскомвчера в 08:41
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Мозг оказался способен запомнить новое слово всего за два часа

Результаты магнитоэнцефалографии (МЭГ) доказали, что уже в течение двух часов активность коры головного мозга сильно менялась, и данные изменения были более выраженными при заучивании слов, которые чем-то напоминали реально существующие.
ToDay News Ufaвчера в 14:44
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На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС»,— сообщил представитель «Роскосмоса» «РИА Новости».
Коммерсантъ18:55
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Джо Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.
РБКвчера в 14:32

Юрист заявил о риске тюрьмы для близких Навального из-за вывоза улик

Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.
News.ru20:17
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Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
Московский Комсомолец17:06

Технологию для развития 6G создали в «Сколтехе»

Ученые Сколковского института науки и технологий («Сколтех») разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения в России.
BFM.ruвчера в 09:30
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