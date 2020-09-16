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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новостивчера в 07:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ruвчера в 11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ruвчера в 08:13
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газетавчера в 08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ruвчера в 08:18
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВвчера в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новостивчера в 07:53

Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

Популярный голливудский актер Джаред Лето продемонстрировал впечатляющую физическую форму, которую он уже успел набрать, готовясь к съемкам в фантастическом фильме "Трон 3". Свои достижения он запечатлел на фотографии, опубликованной на его официальной странице в Instagram.
Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»
KinoNews.ru02:19
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
1,8K

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.
Lenta.ru02:09
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,3K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Daimler Trucks представила грузовик Mercedes-Benz GenH2

Компания Daimler Trucks также представила предварительный вариант грузовика для дальних перевозок с аккумуляторным питанием - Mercedes-Benz eActros LongHaul, который предназначен для регулярных поездок по запланированным маршрутам с низким энергопотреблением.
АК&Мвчера в 11:00