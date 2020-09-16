Мишустин объяснил необходимость повышения налогов
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Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новостивчера в 07:53
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