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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новостивчера в 07:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ruвчера в 11:35
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ruвчера в 08:18
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новостивчера в 07:53
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газетавчера в 08:05
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:05
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВвчера в 07:53
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ruвчера в 08:13

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше
RT на русском13:00
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Ольга Скабеева: «Меня вылечили»
Вести.Ru09:56
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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