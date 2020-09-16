Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru16 сентября в 11:35
Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета16 сентября в 08:05
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru16 сентября в 08:13
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru16 сентября в 08:18
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online16 сентября в 08:05
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВ16 сентября в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости16 сентября в 07:53

Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.
RT на русском05:21

Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.
РИА Новости05:15
6

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
1K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
398

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
1,1K