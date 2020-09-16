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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости16 сентября в 07:53
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Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета16 сентября в 08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru16 сентября в 08:18
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru16 сентября в 08:13
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru16 сентября в 11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online16 сентября в 08:05
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

РЕН ТВ16 сентября в 07:53
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости16 сентября в 07:53

Названы самые частые киберугрозы первого полугодия

Злоумышленники в первом полугодии 2020 года чаще всего в кибератаках использовали фишинг, через него распространялись программы-шпионы, программы для загрузки вредоносного ПО и банковские трояны, говорится в исследовании международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
ПРАЙМ05:04

МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily04:07

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
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