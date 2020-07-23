Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
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Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
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Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах
Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
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Здоровье
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Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
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Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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РБК 11:19
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Политика
ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 08:01
Политика
Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном
Шансы дальнейшего ужесточения Британией санкционного режима против России в одностороннем порядке весьма велики, предполагает Келин, ведь в будущем Лондон будет «неизбежно подстраиваться под американскую политику и те требования, которые выставляет Вашингтон».
РБК 08:35
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Футбол
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа
Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 8-9 августа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
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Происшествия
Литва выдала России сына осужденного экс-директора завода «Автоприбор»
По требованию Генеральной прокуратуры Литва выдала России Петра Мельникова, сына уже осужденного экс-директора завода "Автоприбор".
РЕН ТВ 09:41
Политика
Захвативший автобус в Луцке назвал цель и мотивы своего поступка
Захвативший автобус в украинском городе Луцке назвал цель и мотивы своего поступка.
RT на русском 10:23
Происшествия
Арестован начальник Центра госимущества ФСИН
Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
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Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
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Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
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Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
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Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
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Общество
На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс. москвичей
Напомним, что все желающие могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в 162 взрослых и 45 детских городских поликлиниках.
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Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
Газета.Ru 06:41
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
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