Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правда22 июля в 08:05
Мишустин назвал принятым решение об отмене режима ЕНВД с 2021 года
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 05:46
Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин
ИА Красная Весна22 июля в 06:34
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