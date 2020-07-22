Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
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Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.В источнике
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Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правда22 июля в 08:05