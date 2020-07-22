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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.В источнике
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REGNUM

Мишустину грешно кивать на африканские страны – Михаил Делягин

REGNUM04:20
Будущее России. Национальные проекты

«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 11:13
ИА Красная Весна

Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Весна22 июля в 06:34
ФедералПресс

В правительстве объяснили отмену ЕНВД

ФедералПресс22 июля в 07:15
Piter.tv

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Piter.tv22 июля в 06:47
Комсомольская правда

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правда22 июля в 08:05
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новости22 июля в 05:56

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газетавчера в 04:02
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости08:34
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