Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Адам Миллер из Северо-Западного университета говорит, что уникальность объекта, обнаруженного в созвездии Дракона, состоит в том, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения. 2

Финансы Банк России приступит к покупкам валюты в 2022 году Банк России приступит к покупкам валюты в 2022 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке. 1

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 46

Здоровье Медики назвали главные факторы развития рака желудка Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. 5

Происшествия Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства. 2

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 689

Футбол Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака» Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России. 1

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 581

Экономика Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис.

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 85

Общество Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву. 61

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 185

Хоккей У девяти хоккеистов «Северстали» выявлен коронавирус «Северсталь» выступила с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

Общество В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки. 7

Общество В Пермском крае с 27 июля разрешат работу торговых и фитнес-центров Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил с 27 июля возобновить работу торговых и фитнес-центров, тренажерных залов без ограничения по площади, откроются также ярмарки, архивы, туристические фирмы и санатории. 9