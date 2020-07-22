Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
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В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
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Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
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В процентном соотношении суточный прирост продолжает снижаться. Сейчас он составляет 0,74%, пишет сайт «Стопкоронавирус.РФ».
BFM.ru 04:12
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Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
Общество
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
Известия вчера в 23:35
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В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
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Общественное телевидение России 21 июля в 13:48
Происшествия
В России задержали политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова.
Lenta.ru 05:07
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Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
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Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 14:05
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
Если в 2018 году объем пиратского рынка составил $87 млн, то уже год спустя он сократился до $63,5 млн.
Газета.Ru 04:34
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
Здоровье
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Политика
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.
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Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Общество
Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии
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Единоборства
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Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
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Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
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