Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

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