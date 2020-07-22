Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
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«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Футбольный «Монако» отказался от услуг вратаря Митрюшкина
Скорее всего, и "Сьон" откажется от услуг российского голкипера.
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