Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Веснавчера в 06:34
Комсомольская правда

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правдавчера в 08:05
ФедералПресс

В правительстве объяснили отмену ЕНВД

ФедералПрессвчера в 07:15
Piter.tv

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Piter.tvвчера в 06:47
Будущее России. Национальные проекты

«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новостивчера в 05:56
REGNUM

Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

REGNUMвчера в 05:09

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM10:15
31

«Динамо» представило новую форму на следующий сезон

"Динамо" и @ kelmesports представляют игровую форму на сезон-2020 / 2021 ⚪ ⚫ pic.twitter.com / TsWyohSjIB — FC Dynamo Moscow (@ FCDM_official) July 23, 2020 Отметим, что вратарская форма посвящена прославленному вратарю "Динамо" Алексею Хомичу, которому в марте исполнилось бы 100 лет.
Metaratings10:15

Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском10:31

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
384

Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре

Ксения Собчак попросила правоохранительные органы и детского омбудсмена провести проверки в монастыре и оказать помощь как пострадавшим ранее, так и тем детям, которые продолжают подвергаться насилию, всё ещё проживают в монастыре «в нечеловеческих условиях».
Уральский меридиан09:49

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
78

Утечка: Microsoft случайно опубликовала новые скриншоты и детали потустороннего хоррора The Medium

Microsoft снова в ударе: в преддверии сегодняшней презентации Xbox Games Showcase на сайте цифрового магазина американского платформодержателя появились новые детали и скриншоты хоррора The Medium от Bloober Team.
3DNews03:18
1

Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM10:16
20