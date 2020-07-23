Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

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Происшествия Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу Бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу. 8

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Футбол Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

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Происшествия На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону. 278

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Политика ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.

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Игры В Godfall не будет микротранзакций и сервисной модели Godfall выйдет на PlayStation 5 в момент её релиза и будет временным консольным эксклюзивом PS5. Кроме того, игра появится на ПК. 1

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 20