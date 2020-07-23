Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
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Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
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Минтранс разъяснил порядок возврата авиабилетов в условиях ЧС
«Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части», - говорится в тексте.
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Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Коммерсантъ 05:19
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ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
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Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
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Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
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Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
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