Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
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Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.
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Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
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Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов

На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
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Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
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ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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