Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Константин Толкачев предложил продлить в Башкирии специальный налоговой режим
Независимая Уральская газетавчера в 05:45
Константин Толкачев выступил за сохранение облегченного налогового режима для предпринимателей до 2024 года
ГТРК Башкортостанвчера в 06:18
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Происшествия
Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
РИА Новости 11:47
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем.
REGNUM 11:23
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
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Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
МедиаПоток 09:18
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Политика
МИД Белоруссии сообщил США о ситуации в республике перед выборами
В связи с массовыми задержаниями в рамках идущей президентской кампании противников Александра Лукашенко США и ЕС уже высказали свою озабоченность сложившейся в республике ситуацией.
Евразия Daily 11:40
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец 11:57
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Коммерсантъ 11:29
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Общество
Решение о дате начала учебного года в школах примут 20 августа
20 августа будет принято решение по каждому региону.
Премьер-новости за неделю 05:26
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Шоу-бизнес
Гагарина в мини, Агата с сыном и другие звезды на открытии бутика Bvlgari в Москве
Дерзкая Алеся Кафельникова сразила всех наповал своим появлением в голубом брючном костюме с глубоким декольте, Полина Гагарина сделала ставку на золотое мини, Екатерина Варнава в бежевом комплекте прекрасно смотрелась рядом с ней.
Woman.ru 06:58
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Фигурное катание
Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве
В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06