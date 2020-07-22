Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 2K

Политика Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 5

Происшествия Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. 2

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Футбол В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака» Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".

Армия и оружие Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.

Общество В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400% Как стало известно 7-region.com, количество инфицированных увеличилось на 400% за месяц с момента снятия режима повышенной готовности в стране. 32

Армия и оружие Российский адмирал назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 160

Общество Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет. 149

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Происшествия Геращенко назвал захватившего заложников в Луцке уроженцем России Мужчина, который захватил заложников в Луцке, родился в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 86

Авто Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер. 6

Армия и оружие Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 149

Общество Гидроксихлорохин возможно исключат из рекомендаций Минздрава Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции. 1