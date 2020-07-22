Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Происшествия
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским
В американском штате Нью-Джерси арестовали 21-летнего Кевина Трехо якобы за плевки в кофе сотрудникам правоохранительных органов.
Российская газета 09:11
Происшествия
Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову
Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня 09:15
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Футбол
В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»
Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".
Вести.Ru 08:55
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны
Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.
Известия 09:16
Общество
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Как стало известно 7-region.com, количество инфицированных увеличилось на 400% за месяц с момента снятия режима повышенной готовности в стране.
7 регион вчера в 15:08
Армия и оружие
Российский адмирал назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины
Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».
Национальная служба новостей 20 июля в 06:54
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья.
Газета.Ru 07:36
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Армия и оружие
У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО
На снимках можно заметить два натовских фрегата, которые находятся в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно.
Газета.Ru 08:15
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей 03:54
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Происшествия
Геращенко назвал захватившего заложников в Луцке уроженцем России
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, родился в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
РБК вчера в 08:12
Авто
Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото
В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер.
Tvoe-avto.com 04:45
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Общество
Гидроксихлорохин возможно исключат из рекомендаций Минздрава
Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 08:13
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04