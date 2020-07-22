Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Почему Мишустин решил отменить в РФ единый налог на вменённый доход?

REGNUMвчера в 09:22
Будущее России. Национальные проекты

«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 11:13
ИА Красная Весна

Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Весна22 июля в 06:34
ФедералПресс

В правительстве объяснили отмену ЕНВД

ФедералПресс22 июля в 07:15
Piter.tv

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Piter.tv22 июля в 06:47
Комсомольская правда

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правда22 июля в 08:05
РИА Новости

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новости22 июля в 05:56
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, Петр Ян, резко отреагировал на заявление Андрея Орловского, который в ходе очередного общения с фанатами с пренебрежением отозвался о его победе над Жозе Альдо.
FightTime.ru17:04
Реклама

Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества государств в космической отрасли.
РЕН ТВ18:24
2
Реклама

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service23 июля в 05:13
31

На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК23 июля в 04:58
39
Реклама

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ruвчера в 15:40
216
Реклама
Реклама
Реклама