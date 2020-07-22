Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
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Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.В источнике
Подробнее о событии
«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 11:13
Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин
ИА Красная Весна22 июля в 06:34
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правда22 июля в 08:05