Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Почему Мишустин решил отменить в РФ единый налог на вменённый доход?

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В правительстве объяснили отмену ЕНВД

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Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правда22 июля в 08:05

«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Piter.tv22 июля в 06:47

Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Весна22 июля в 06:34

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РИА Новости22 июля в 05:56
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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