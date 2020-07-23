Экономика
РИА НовостиМишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правда22 июля в 08:05
Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин
ИА Красная Весна22 июля в 06:34
Мишустин назвал принятым решение об отмене режима ЕНВД с 2021 года
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 05:46
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Здоровье
В Татарстане девять медиков скончались от коронавируса
В Татарстане девять медиков скончались от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Республика Татарстан 05:28
Общество
Генеральный прогон на Неве. Показываем, каким будет парад в День ВМФ
На Неве проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада.
Фонтанка.Ру 12:07
Космос
Первые в мире: Томский политех запустит с МКС рой спутников
Портал Поиск 22 июля в 08:04
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:19
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Общество
Дегтярев обвинил иностранцев в организации митингов в Хабаровском крае
Дегтярев сказал журналисту Би-би-си, что иностранцы прилетели в Хабаровск, чтобы «раскачивать ситуацию».
RuNews24.ru 03:23
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Космос
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
РИА Новости 10:21
Общество
Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Забайкалье до 23 августа
Режим самоизоляции для забайкальцев в возрасте от 65 лет и старше продлен до 23 августа.
ZAB.RU 09:03
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Общество
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис.
РБК 09:45
Общество
Саратовские власти продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
"Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в документе.
РИА Новости 12:08
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20