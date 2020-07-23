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Общество Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Забайкалье до 23 августа Режим самоизоляции для забайкальцев в возрасте от 65 лет и старше продлен до 23 августа.

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Политика Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США. 96

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