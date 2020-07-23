Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Веснавчера в 06:34

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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новостивчера в 05:56

Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье для граждан старше 65 лет

Режим самоизоляции продлили до 9 августа для жителей Подмосковья старше 65 лет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
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Зеленский требует расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "прорывные" договоренности по мирному урегулированию в Донбассе, достигнутые накануне на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию (ТКГ), требуют дополнительного одобрения.
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В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

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Кадыров переведен из МВД в Росгвардию в звании генерал-майора

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о своем переводе из МВД в Росгвардию.
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МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

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Россия построит ракету для запуска малых спутников в 2024 году

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Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

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249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

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Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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