Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.
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По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек.
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