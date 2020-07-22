Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проекты11:13

Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Весна06:34

В правительстве объяснили отмену ЕНВД

ФедералПресс07:15

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Piter.tv06:47

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правда08:05

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новости05:56

Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

REGNUM05:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
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В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:10
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге

СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

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Известия 08:42
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

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Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун вновь высказался о предвзятом судействе

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона.
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Звезда «Интернов» уехал в Лондон работать официантом

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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

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Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Здоровье

Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом

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Футбол

Дзюба второй год подряд стал лучшим ассистентом РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим ассистентом в Тинькофф-чемпионата России в сезоне-2019/20.
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Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
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Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

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Происшествия

В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина

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Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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