Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проекты11:13
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Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге
СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вновь высказался о предвзятом судействе
Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона.
BetOn 15:00
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.
НТВ 15:28
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Здоровье
Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом
Московский Комсомолец Калуга 04:49
Футбол
Дзюба второй год подряд стал лучшим ассистентом РПЛ
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим ассистентом в Тинькофф-чемпионата России в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс 14:41
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
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Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15