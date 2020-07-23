Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
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Футбол
Газзаев считает, что «Спартаку» нужно вернуть Романцева
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» нужно вернуть в клуб Олега Романцева.
Матч ТВ 12:26
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
Футбол
Кашшаи оценил грубый фол Оздоева на Айртоне в матче со «Спартаком»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи проанализировал фол Магомеда Оздоева на Айртоне в полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Данный фол, по мнению Кашшаи, получил заслуженное наказание.
Нева Спорт 12:41
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.
Известия 12:03
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти в РФ на автомобили
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили 21 июля в 13:51
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
Ученые ожидают встретить там кораллов, губок, моллюсков, морских черепах и акул, а самое главное – большое количество неизведанных существ.
Evo-rus.com 01:36
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Combat будет под стать оригиналу, заявил актер Льюис Тан в интервью, опубликованном 21 июля на YouTube-канале ComicBook.com.
ИА Красная Весна 07:21
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия вчера в 13:14
Политика
Путин поговорил по телефону с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 12:47
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели.
Evo-rus.com 05:54
Футбол
Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
РИА Новости 12:31
Общество
Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом»
Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли товары армянского производства.
Дождь 12:47
Футбол
В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба
Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
Советский спорт 12:17
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.
РБК 09:49
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Футбол
Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон
Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:49
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Экономика
Серебро подорожало до максимума за 4 года и продолжает расти
Интерфакс 21 июля в 10:07
Здоровье
Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины
По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.
Югополис вчера в 08:35
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20