Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правдавчера в 08:05

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Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин

ИА Красная Веснавчера в 06:34

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Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

REGNUMвчера в 05:09
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» нужно вернуть в клуб Олега Романцева.
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Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти в РФ на автомобили

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
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Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре

Ученые ожидают встретить там кораллов, губок, моллюсков, морских черепах и акул, а самое главное – большое количество неизведанных существ.
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Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре

Уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Combat будет под стать оригиналу, заявил актер Льюис Тан в интервью, опубликованном 21 июля на YouTube-канале ComicBook.com.
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«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

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Путин поговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet

Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели.
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Футбол

Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
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Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом»

Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли товары армянского производства.
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В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба

Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
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Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
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Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.
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Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
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Футбол

Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон

Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
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Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Политика

В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

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Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины

По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.
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Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

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Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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