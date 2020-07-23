Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Футбол Газзаев считает, что «Спартаку» нужно вернуть Романцева Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» нужно вернуть в клуб Олега Романцева.

Футбол Кашшаи оценил грубый фол Оздоева на Айртоне в матче со «Спартаком» Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи проанализировал фол Магомеда Оздоева на Айртоне в полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Данный фол, по мнению Кашшаи, получил заслуженное наказание.

Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти в РФ на автомобили Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится. 807

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. 2,9K

Кино Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре Уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Combat будет под стать оригиналу, заявил актер Льюис Тан в интервью, опубликованном 21 июля на YouTube-канале ComicBook.com. 12

Политика Путин поговорил по телефону с Трампом Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. 5

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 19

Общество В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. 6

Авто Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели. 21

Футбол Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров. 2

Футбол В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.

Общество Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. 701

Общество Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 60

Футбол Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

Экономика Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 106

Общество Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации. 101