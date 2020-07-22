Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правдавчера в 08:05
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Экономика
ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону
В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан.
Российская газета 05:23
Игры
Анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion
Издательство Devolver Digital и разработчики из Phobia Game Studio представили анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion.
Игромания.ру 04:30
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
Происшествия
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета вчера в 13:51
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Мишустин пообещал осенью представить нацпроект по внутреннему туризму
Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
Говорит Москва 05:27
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Политика
Калужский сенатор уходит из Совета Федерации
Об уходе 68-летнего сенатора со ссылкой на два источника в четверг, 23 июля, сообщил РБК.
Калужский перекресток 02:03
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Политика
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Общество
Бизнесвумен из ЯНАО отсудила бренд у Аллы Пугачевой
Предпринимательница Кристина Мартиросян из Нового Уренгоя отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина».
URA.Ru 04:32
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса из Новосибирска
Музыкант Андрей Макаревич собирается подать в суд на представителя «Единой России» Сергея Бондаренко.
Общественная служба новостей 05:28
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Общество
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Авто
Компания Jeep отзывает в России 253 авто
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 253 автомобиля Jeep Cherokee, которые были реализованы в период с июня 2014 года по настоящее время.
32CARS.ru вчера в 11:42
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 14:05