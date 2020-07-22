Экономика
Комсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
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Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
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Независимая Уральская газета21 июля в 05:45
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РБК вчера в 15:11
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.
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Wday.ru вчера в 08:00
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Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
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Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
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