Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

Комсомольская правдавчера в 08:05

В правительстве объяснили отмену ЕНВД

ФедералПрессвчера в 07:15

Константин Толкачев предложил продлить в Башкирии специальный налоговой режим

Независимая Уральская газета21 июля в 05:45

Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

REGNUMвчера в 05:09

Налогоплательщикам г.о. Озёры напомнили об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года

Заря Озёры21 июля в 09:56

Константин Толкачев выступил за сохранение облегченного налогового режима для предпринимателей до 2024 года

ГТРК Башкортостан21 июля в 06:18

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

РИА Новостивчера в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Здоровье

В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких

В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
Вести Татарстан вчера в 08:40
4
Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
1
Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 21 июля в 11:54
41
Общество

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-комунальные услуги в регионе.
Коммерсантъ 00:38
36
Общество

Диетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе

ToDay News Ufa 00:16
11
Политика

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Смена палат После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится, в частности, Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион и Александр Карелин.
РБК 00:00
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,4K
Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

РБК 20 июля в 12:40
71
Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
74
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
31
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
545
Общество

В вахтовом посёлке на Колыме произошла вспышка коронавируса

Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.
RT на русском 00:40
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
27
Футбол

«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
1
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
144
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости вчера в 01:05
2
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
362
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

Эмин Агаларов решил поселить свою бывшую супругу Алену Гаврилову в доме за 70 миллионов рублей.
Дни24 вчера в 21:00
11
Автоспорт

В AlphaTauri подтвердили, что проигнорировали Даниила Квята

CT news вчера в 19:14
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
48
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
458
Происшествия

Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС вчера в 21:16
2
Экономика

Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ

Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны.
Коммерсантъ FM вчера в 10:33
1
Здоровье

Два человека с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки

За прошедшие сутки два человека с COVID-19 скончались – мужчина из Новокузнецка и женщина из Кемерова.
VSE42.RU вчера в 00:11
Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
93
Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 21 июля в 17:18
202
Наука

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе

Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ вчера в 21:23
1
Музыка

ABBA выпустит в 2021 году пять новых песен

Аргументы и Факты вчера в 23:35
14
Футбол

Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача

По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
Metaratings вчера в 06:06
Общество

Выплаты детям по 10 000 рублей хотят сделать ежемесячными в России

Каждому ребёнку от 3 до 16 лет была направлена единовременная выплата в 10 000 рублей. В конце июня выплату повторили, пишет URA.RU.
Газета Кемерова вчера в 06:49
25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное