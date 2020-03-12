Экономика
RT на русскомМишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Культура
Александра Никифорова могла утонуть на съемках сериала «Невесты комдива»
Сегодня на телеканале «Россия 1» начинается сериал «Невеста комдива» с Максимом Авериным, Александрой Никифоровой и Ниной Усатовой в главных ролях.
Экономика
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
Происшествия
В Саратове рухнул башенный кран
Башенный кран в четверг обрушился на строительной площадке в Саратове, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Экономика
Хьюз: Олег Тиньков никогда не был руководителем Тинькофф Банка
Как пояснил Оливер Хьюз, он общается с Тиньковым достаточно часто, а остальные 3 тыс. человек, которые работают в головном офисе, его в основном не слышат и не видят.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Общество
В Петербурге судостроители спустили на воду корвет «Ретивый»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Энергетика
В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Общество
Зима вернется в Москву в выходные дни
Резкое похолодание, метели и гололедица ожидаются в Москве в выходные дни.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Происшествия
Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч
Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, 42-летний экс-чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Финансы
Международные резервы РФ за неделю увеличились на $7,8 млрд
"Объем международных резервов по состоянию на 6 марта составил 577,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,8 миллиарда долларов, или на 1,4%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию в России
Единоборства