Экономика
RT на русскомМишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Теннис
ATP отменила все турниры в ближайшие шесть недель из-за коронавируса
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте объявила об отмене всех турниров в ближайшие шесть недель из-за распространения коронавируса.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Политика
Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
«Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам
Есть и другое выражение: «Война — это продолжение политики другими средствами».
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Технологии
Первый российский тепловизор с охлаждением создала «Росэлектроника»
Первый российский тепловизор с системой охлаждения разработал на отечественной элементной базе холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех), 12 марта сообщила пресс-служба Ростеха.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Энергетика
Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен
Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Культура
Композиторы «Ведьмака» назвали песню омского хора лучшим кавером
Напомним, видеоролик на песню-мем из сериала опубликовали 1 января в инстаграме «Омской филармонии».
Политика
Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2
Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Футбол
«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.