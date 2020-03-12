Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

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Экономика Михельсон купил акции НОВАТЭКа на 150 млн рублей Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон после обвала нефтяных котировок приобрел более 160 тыс. акций компании на сумму в 150 млн рублей.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2 Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.

Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

Биатлон Бё выиграл спринт на этапе КМ Контиолахти Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Энергетика Трамп объяснил, почему он доволен снижением цен на нефть Цены на нефть в мире в результате спора между Россией и Саудовской Аравией снизились до такого уровня, о котором можно только мечтать, заявил президент США Дональд Трамп 12 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

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Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду "Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.