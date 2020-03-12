Экономика
RT на русскомМишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
Михельсон купил акции НОВАТЭКа на 150 млн рублей
Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон после обвала нефтяных котировок приобрел более 160 тыс. акций компании на сумму в 150 млн рублей.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Энергетика
Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Игры
Представлен релизный трейлер DOOM Eternal
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Путин и Эрдоган подтвердили важность соблюдения мер по линии Минобороны России и Турции для обеспечения устойчивого режима перемирия в Идлибе.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве
Политика
Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2
Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Биатлон
Бё выиграл спринт на этапе КМ Контиолахти
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Энергетика
Трамп объяснил, почему он доволен снижением цен на нефть
Цены на нефть в мире в результате спора между Россией и Саудовской Аравией снизились до такого уровня, о котором можно только мечтать, заявил президент США Дональд Трамп 12 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Армия и оружие
Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляла $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду
"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия