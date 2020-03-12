Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Мишустин объяснил причину падения рынков

РЕН ТВ05:19

Россия отказалась считать себя виновной в обвале цен на нефть

Lenta.ru05:00

Мишустин заявил, что не Россия была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

ТАСС04:26

Мишустин рассказал подробности неудавшихся переговоров стран ОПЕК+

РИА Новости04:31

Мишустин заявил, что не Россия была инициатором выхода из ОПЕК+

Газета.Ru04:29

Мишустин объяснил падение рынков

RT на русском04:47

Мишустин рассказал о предложении России продлить сделку ОПЕК+

Rambler News Service04:24
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.
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Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
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У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

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В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории

Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.
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В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

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Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
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Путин наградил бывшего хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил бывшего канадского хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы, передает РИА "Новости".
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Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
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В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

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Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек

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Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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