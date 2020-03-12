Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Экономика Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Путин рассказал об обманывавших его людях Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.

Общество Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Политика Трамп запретил въезд в США из Европы Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Политика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Экономика АКРА предупредило о приближении финансового кризиса Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.

Общество Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.

Общество Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.

Здоровье В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек Санкт-Петербург, 10 марта 2020, 17:44 — REGNUM По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.