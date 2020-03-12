Экономика
RT на русскомМишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.
Наука
Трудоголики оказались лучшей ролевой моделью для ученых, чем гении
Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Шоу-бизнес
Мать Алексея Янина рассказала о самочувствии перенесшего инсульт сына
Мать 37-летнего артиста рассказала о самочувствии парализованного сына.
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Наука
В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории
Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Хоккей
Путин наградил бывшего хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил бывшего канадского хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы, передает РИА "Новости".
Политика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы
Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Футбол
«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»
Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Общество
Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы
С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
Общество
Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков
Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
Санкт-Петербург, 10 марта 2020, 17:44 — REGNUM По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.