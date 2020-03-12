Экономика
RT на русскомМишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Политика
Омские депутаты поддержали поправки в Конституцию
Напомним, в среду, 11 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Политика
В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России
Прежде всего – открыто провозгласить, что Россия в настоящее время находится в состоянии гибридной войны с коллективным Западом.
Спорт
«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса
Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска
Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Общество
Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Космос
Мы живем в огромном космическом пузыре, заявил физик из Швейцарии
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Авто
Ателье Gemballa построит внедорожный Porsche 911
Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Финансы
Биржевой курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля
Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжает снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля).
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Хоккей
«Салават Юлаев» в шести матчах прошел «Авангард»
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Политика
Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.