Мишустин объяснил необходимость повышения налогов
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Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики.
С чего всё началось
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости07:53
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