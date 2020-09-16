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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики.
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости07:53
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Российская газета

Правительство предложило несколько налоговых изменений

Российская газета08:05
Pravda.Ru

Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Pravda.Ru08:18
News.ru

Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

News.ru08:13
Lenta.ru

Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Lenta.ru11:35
БИЗНЕС Online

Мишустин ответил на заявление о несправедливости налогов

БИЗНЕС Online08:05
РЕН ТВ

Мишустин призвал компании из неэнергетического сектора платить налоги

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РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости07:53

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Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов
РИА Новости13:37
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомости07:26
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