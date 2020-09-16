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Мишустин объяснил россиянам необходимость повышения налогов

Глава российского кабмина Михаил Мишустин пояснил, чем вызвана необходимость повысить налоги в стране. По его словам, власти стараются обеспечить доходы бюджету, чтобы выполнить свои социальные обязательства. Кроме того, премьер подчеркнул, что повышение налогов коснется не только нефтяных компаний.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики.
С чего всё началось
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Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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