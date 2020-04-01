Экономика
Вечерняя МоскваМишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов
Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта. По его словам, инициатива прорабатывается в целях гарантирования стабильности в перспективе.
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
В ГД разъяснили, как будет удерживаться налог на проценты по вкладам
Аргументы и Факты31 марта в 02:00
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