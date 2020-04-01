Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов

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Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта. По его словам, инициатива прорабатывается в целях гарантирования стабильности в перспективе.
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