Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruМишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12 130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтера09:13

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 06:34

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Рувчера в 09:00

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый каналвчера в 08:53

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Konkurent.ruвчера в 13:22
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

Российская газета вчера в 02:45
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Игры

Total War: Warhammer II станет временно бесплатной

В стратегию Total War: Warhammer II можно будет сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 16 по 19 апреля.
CyberSport.ru 15 апреля в 23:05
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Здоровье

Вышло распоряжение использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

Москва, 16 апреля 2020, 20:53 — REGNUM Распоряжение использовать и распределять для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин издало 16 апреля правительство Российской Федерации.
REGNUM вчера в 13:53
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Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
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Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 14:12
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Общество

В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:44
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Футбол

«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение команды

«Милан» призвал иностранных игроков вернуться в расположение клуба.
Евро-футбол.ру 16:14
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ 13:27
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Космос

«Роскосмос» направит 6 млрд рублей на создание ракетного двигателя на жидком кислороде

Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 6 млрд 299 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.
Строительство.RU вчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе распустил группу MBAND

Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
Super.ru вчера в 08:20
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

Lenta.ru 09:24
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

Это Кавказ 08:23
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
1,5K
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
376
Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
21
Наука

В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19

За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
РЕН ТВ вчера в 11:56
1
Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:29
Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
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Авто

Volkswagen показала тизер обновленного Tiguan

Автоновости дня 02:02
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Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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