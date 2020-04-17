Экономика
Konkurent.ruМишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей
Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12 130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
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Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый каналвчера в 08:53
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Рувчера в 09:00
Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Serviceвчера в 06:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Общество
Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный
Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
RuNews24.ru 04:34
Общество
Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных
Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16