Экономика

EastRussiaEastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтера09:13

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

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По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу.
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Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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