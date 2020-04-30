Экономика
Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
Московский Комсомолец30 апреля в 06:06
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Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве
За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
Хоккей
Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка
На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ярославль 07:12
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На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса
По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
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«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
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Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с коронавирусом
Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с COVID-19 и рассказали, как на самом деле лечат заболевших коронавирусом в стационаре.
ФАН 06:38
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
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Происшествия
Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске
В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
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В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Задержанных в Тульской области медиков отправили по домам
Как сообщает сайт тульского Управления Роспотребнадзора, жители региона, задержанные и помещенные в обсерватор 30 апреля 2020 не заражены COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 05:36
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Кен Блок показал свой новый дрифт-кар
Отделение Ford Performance опубликовало в твиттере рендеры нового дрифт-кара Кена Блока.
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Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
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