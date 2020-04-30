Экономика

Live24Live24Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.
Читать в источнике
Комментировать280
с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

Подробнее о событии

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:48, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,4K
Общество

Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
105
Здоровье

В Саратовской области на карантин закрываются школы-интернаты

Регион 64 08:39
5
Хоккей

Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка

На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ярославль 07:12
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
26
Здоровье

Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса

По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
6
Футбол

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
1
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
172
Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
85
Общество

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
83
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
166
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
295
Здоровье

В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна

Эхо Москвы 04:00
2,8K
Здоровье

Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с коронавирусом

Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с COVID-19 и рассказали, как на самом деле лечат заболевших коронавирусом в стационаре.
ФАН 06:38
51
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
205
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
6
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
21
Общество

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
297
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
269
Происшествия

Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
21
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
1,9K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
244
Происшествия

Задержанных в Тульской области медиков отправили по домам

Как сообщает сайт тульского Управления Роспотребнадзора, жители региона, задержанные и помещенные в обсерватор 30 апреля 2020 не заражены COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 05:36
46
Авто

Кен Блок показал свой новый дрифт-кар

Отделение Ford Performance опубликовало в твиттере рендеры нового дрифт-кара Кена Блока.
Motor вчера в 02:54
1
Культура

Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Газета.Ru 01:14
9
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
84
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное