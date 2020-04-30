с чего всё началось

На совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержания бизнеса и россиян в период пандемии СOVID-19.

Общество Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. 105

Хоккей Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.

Здоровье Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов. 6

Происшествия На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин. 1

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 295

Здоровье Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с коронавирусом Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с COVID-19 и рассказали, как на самом деле лечат заболевших коронавирусом в стационаре. 51

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 21

Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 297

Происшествия Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК. 21

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,9K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 244