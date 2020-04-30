Экономика
Евразия DailyМишустин представил новые меры поддержки населения и бизнеса
Сегодня, 30 апреля, на совещания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией. Одной из новых форм поддержки станет выделение Фонду развития промышленности 15 млрд рублей.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
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Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
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