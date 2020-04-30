с чего всё началось

Сегодня, 30 апреля, на совещания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией. Одной из новых форм поддержки станет выделение Фонду развития промышленности 15 млрд рублей.

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары. 17

Общество Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. 61

Единоборства Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. 2,7K

Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2,3K

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 88

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 210

Здоровье Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов. 6

Происшествия В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов. 7

Армия и оружие В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 38

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1K

Политика В Афганистане начали освобождать пленных террористов В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

Авто Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил. 3