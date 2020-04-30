Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyМишустин представил новые меры поддержки населения и бизнеса

Сегодня, 30 апреля, на совещания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией. Одной из новых форм поддержки станет выделение Фонду развития промышленности 15 млрд рублей.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи

Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации.
Pravda.Ru 03:11
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
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Происшествия

СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

RT на русском 13:26
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Здоровье

В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна

Эхо Москвы 04:00
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
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Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ вчера в 18:26
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат вчера в 19:36
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Авто

Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

Компания Nissan готовит к дебюту новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail.
Новые автомобили 14:16
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
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Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Здоровье

Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса

По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
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В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

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В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ

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В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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