Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

Подробнее о событии

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48
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Общество

В Москве приготовились ужесточить ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности ужесточить режим ограничений, если этого потребует ситуация.
Lenta.ru 05:39
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Общество

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Здоровье

Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:16
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости вчера в 01:40
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Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
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Общество

Samsung продала больше всех смартфонов в I квартале 2020 года

Первое место по продажам смартфонов в первом квартале 2020 года занял корейский Samsung, говорится в опубликованном 30 апреля исследовании компании Strategy Analytics.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Шоу-бизнес

Турeцкий aктер Бурак Озчивит подписaл кoнтракт на 3 миллиона лир

Ugpressa.ru 01:15
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 04:17
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Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
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Кино

Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»

Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:59
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Энергетика

Цены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
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Общество

Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19

В России уже не возможен китайский вариант развития ситуации с коронавирусом, страна пошла по европейскому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
BFM.ru 05:27
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Политика

МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Общество

Эпидемиолог прокомментировал прогнозы об окончании эпидемии в России

Не стоит всерьез полагаться на «упражнения математиков», не имеющие отношения к реальности, заявил доктор медицинских наук, профессор вирусолог Анатолий Альштейн 2 мая, комментируя прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России, сообщает НСН.
ИА Красная Весна 05:20
Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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