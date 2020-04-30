с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Общество Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. 875

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 74

Здоровье Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Экономика Стало известно, какие товары подорожают после карантина После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.

Общество Samsung продала больше всех смартфонов в I квартале 2020 года Первое место по продажам смартфонов в первом квартале 2020 года занял корейский Samsung, говорится в опубликованном 30 апреля исследовании компании Strategy Analytics.

Кино Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса» Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм. 19

Энергетика Цены на нефть снова перешли к росту Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. 68

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 3

Общество Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19 В России уже не возможен китайский вариант развития ситуации с коронавирусом, страна пошла по европейскому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 41

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии «Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Общество Эпидемиолог прокомментировал прогнозы об окончании эпидемии в России Не стоит всерьез полагаться на «упражнения математиков», не имеющие отношения к реальности, заявил доктор медицинских наук, профессор вирусолог Анатолий Альштейн 2 мая, комментируя прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России, сообщает НСН.