Экономика
КоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
Московский Комсомолец30 апреля в 06:06
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Красногорск, 2 мая 2020, 14:29 — REGNUM Невыполнение постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, обязывающее жителей Подмосковья носить в местах общего пользования маски или респираторы, может влететь нарушителям в копеечку.
REGNUM 07:29
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
К 75-летнию Великой Победы Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы о взятии Берлина.
НТВ 02:38
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Происшествия
Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 06:11
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Культура
Названа дата выхода нового клипа Димаша
Стала известна дата выхода нового клипа певца Димаша Кудайбергена.
Профиль вчера в 05:54
Общество
Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице
Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
Шоу-бизнес
Лена Миро раскритиковала фитнес-курс «корявой» Бони
Миро уверена, что «корявое и некрасивое тело» знаменитости вызывает сомнения в том, что она что-то смыслит в профессии фитнес-тренера.
Слово и Дело 05:36
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Пациенты с биполярным расстройством и депрессией не страдают в нехватки жирных молекул. До этого ученые нашли новый тип шизофрении.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Авто
На продажу выставили самый дорогой Lexus в России
Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 06:23
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31