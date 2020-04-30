с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 653

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Красногорск, 2 мая 2020, 14:29 — REGNUM Невыполнение постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, обязывающее жителей Подмосковья носить в местах общего пользования маски или респираторы, может влететь нарушителям в копеечку. 146

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,1K

Происшествия Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом. 1

Культура Названа дата выхода нового клипа Димаша Стала известна дата выхода нового клипа певца Димаша Кудайбергена.

Наука В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении Пациенты с биполярным расстройством и депрессией не страдают в нехватки жирных молекул. До этого ученые нашли новый тип шизофрении. 31

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 58

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 347

Авто На продажу выставили самый дорогой Lexus в России Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног. 64

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 337

Экономика Стало известно, какие товары подорожают после карантина После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь. 3