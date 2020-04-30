Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

Подробнее о событии

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Красногорск, 2 мая 2020, 14:29 — REGNUM Невыполнение постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, обязывающее жителей Подмосковья носить в местах общего пользования маски или респираторы, может влететь нарушителям в копеечку.
REGNUM 07:29
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Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
1,1K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

К 75-летнию Великой Победы Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы о взятии Берлина.
НТВ 02:38
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Происшествия

Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 06:11
1
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,4K
Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
142
Общество

Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве

В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
8
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Культура

Названа дата выхода нового клипа Димаша

Стала известна дата выхода нового клипа певца Димаша Кудайбергена.
Профиль вчера в 05:54
Общество

Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
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Шоу-бизнес

Лена Миро раскритиковала фитнес-курс «корявой» Бони

Миро уверена, что «корявое и некрасивое тело» знаменитости вызывает сомнения в том, что она что-то смыслит в профессии фитнес-тренера.
Слово и Дело 05:36
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Пациенты с биполярным расстройством и депрессией не страдают в нехватки жирных молекул. До этого ученые нашли новый тип шизофрении.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 06:23
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Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
337
Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
3
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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