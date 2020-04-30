с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Футбол Халк: «Китай вернулся к нормальной жизни» Форвард «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлениям за петербургский «Зенит», рассказал об обстановке в Китае после вспышки коронавируса. 1

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Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 67

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1,1K

Общество Роспотребнадзор объяснил отличия коронавируса от сезонной аллергии Роспотребнадзор объяснил, в чем заключаются отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства. 106

Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 8

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 326

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 2K

Футбол ФИФА рассмотрит вариант перехода на систему «весна-осень» ФИФА рассмотрит вариант перехода на систему «весна-осень», которая позволит проводить весь сезон в рамках одного календарного года.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,3K

Происшествия Режим ЧС сняли в краевой больнице №4 в Краснокаменске Введённый 1 мая из-за подтвердившегося при первых пробах коронавируса у 11 человек в Краснокаменске режим ЧС сняли в краевой больнице №4 после второго отрицательного теста у десяти пациентов, сообщается 2 мая на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края. 8

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,2K

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 62