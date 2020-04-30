Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07709:37

Подробнее о событии

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM05:29

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец06:06

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ05:33

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн07:04

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ05:11

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты04:54

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС04:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:10, Ашберн
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

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Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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