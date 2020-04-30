с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Здоровье Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. 107

Происшествия Подозрение на коронавирус выявлено у 11 жителей Краснокаменска Ранее телеграм-канал «Инцидент Краснокаменск» сообщил о подозрении на коронавирус у пяти жителей города, в том числе трёх медиков и введении по этому поводу режима ЧС в краевой больнице №4. Введение режима в штабе не подтвердили и не опровергли, посоветовав обратиться в региональный минздрав.

Здоровье Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления. 34

Общество В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 161

Единоборства Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок. 102

Футбол В АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports.

Здоровье Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. 5

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,4K

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 7

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 19

Политика Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. 34