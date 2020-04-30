с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 289

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 1,6K

Шоу-бизнес У Татьяны Васильевой диагностирован коронавирус Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат. 153

Происшествия В Испании отпустили под подписку о невыезде экс-депутата Госдумы Национальный суд Испании отпустил под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу.

Общество Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь. 105

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,3K

Здоровье Фитнес-индустрия выработала меры для открытия клубов после пандемии Ассоциация операторов фитнес-индустрии России составила перечень мер для организации безопасного функционирования клубов после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса. 7

Единоборства Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал видео, на котором готовится к возобновлению карьеры.

Общество Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспортf иммунитета". 16

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 21

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,3K

Здоровье Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта. 235

Общество Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться. 1,1K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 146