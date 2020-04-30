Экономика
КоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
Московский Комсомолец30 апреля в 06:06
Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54
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Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
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Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва 11:25
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Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
Русская Планета вчера в 12:59
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В Испании отпустили под подписку о невыезде экс-депутата Госдумы
Национальный суд Испании отпустил под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу.
News.ru 07:39
Политика
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Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь
Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Здоровье
Фитнес-индустрия выработала меры для открытия клубов после пандемии
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России составила перечень мер для организации безопасного функционирования клубов после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса.
Национальная служба новостей 09:34
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Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал видео, на котором готовится к возобновлению карьеры.
RT на русском 09:22
Общество
Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспортf иммунитета".
Газета.Ru 11:22
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Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
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Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
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«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
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РИА Новости вчера в 12:33
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
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SANA: ВВС западной коалиции вторглись в воздушное пространство Сирии
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Россия стала седьмой в мире по числу заразившихся коронавирусом
Всего в мире заболели более трех миллионов человек.
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Общество
Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России
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Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
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Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
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Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
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