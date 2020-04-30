Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

Подробнее о событии

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04

Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19

Московский Комсомолец30 апреля в 06:06

Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

REGNUM30 апреля в 05:29

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ30 апреля в 05:33

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
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La Repubblica (Италия): русские? Нет, спасибо. Миссия военных близится к завершению (La Repubblica)

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ИноСМИ 05:22
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Здоровье

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Газета.Ru 12:01
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Политика

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Общество

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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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BFM.ru 03:50
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»

Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
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Общество

Скончалась вдова племянника Николая II Куликовская-Романова

Московский Комсомолец 07:29
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

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Ведомости 10:11
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Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

Аргументы и Факты 10:14
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru вчера в 19:45
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Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс 05:17
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Шоу-бизнес

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Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
Газета.Ru 10:45
Экономика

Китай вышел на рекордные закупки российской нефти Urals

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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Под Воронежем врач с коронавирусом выпал из окна больницы

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Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
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Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

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Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
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В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

От полутора до двух храмов Русской православной церкви (РПЦ) строится в России по статистике ежедневно.
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«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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