с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19. Сегодня, 30 апреля, проходит совещание правительства.

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. 255

Общество В Тульской области изменили пропускной режим С 30 апреля все, кто пересекает границу Тульской области, должны иметь кроме пропуска и документ, удостоверяющий личность. 29

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников Шестое, седьмое и восьмое мая в России будут нерабочими днями с сохранением зарплаты, объявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с распространением коронавируса. 134

Общество Джонсон: Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом Как сообщает Sky News, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил позитивную новость о том, что королевство прошло пик заболеваемости COVID-19.

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 11

Энергетика Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 49

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 37

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 337

Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

Общество Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции. 1

Футбол FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.